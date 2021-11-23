Владислав Гавриков забил первый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:3 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский защитник Владислав Гавриков. Таким образом, россиянин забил первый гол в нынешнем сезоне лиги. Также на его счету 7 результативных передач в 16 играх при коэффициенте полезности «+9».
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Всего за карьеру в НХЛ Гавриков провёл 140 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 30 результативных передач.
За последние три матча «Коламбус» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Баффало», в свою очередь проиграл шесть матчей за последние семь игр.
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