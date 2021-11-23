Артём Зуб забросил свою первую шайбу в этом сезоне за «Оттаву»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Оттаву Сенаторз».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский защитник Артём Зуб. Таким образом, россиянин забил первый гол в нынешнем сезоне лиги. Также на его счету 5 результативных передач в 16 играх при коэффициенте полезности «+1».



Всего за карьеру в НХЛ Зуб провёл 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 16 результативных передач.



«Коламбус» не проигрывает четыре встречи кряду. «Оттава», в свою очередь победила только один раз за последние восемь игр.

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