Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевые передачи Тарасенко и Костина помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»

Голевые передачи Тарасенко и Костина помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Райан О'Райлли, Тайлер Бозак, Джастин Фолк, Брэндон Саад и Нико Миккола. У гостей отметились Чандлер Стивенсон и Райлли Смит. На счету Владимира Тарасенко две голевые передачи. Также результативной передачей отметился и Клим Костин. Павел Бучневич и Иван Барбашёв очков не набрали. У Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1».

«Вегасу» это поражение прервало серию из двух побед подряд. До этого команда выиграла у «Детройт Ред Уингз» (5:2) и у «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Сент-Луис» свой прошлый матч проиграл. Команда уступила «Даллас Старз» со счётом 1:4.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Пьетранджело) – 00:36' (5x5)   0:2 Смит (Хаттон) – 06:50' (5x5)   1:2 О'Райлли (Перрон, Парэйко) – 10:15' (5x5)   2:2 Бозак (Костин, Фолк) – 11:57' (5x5)   3:2 Фолк – 12:30' (5x5)   4:2 Саад (Тарасенко, Перрон) – 21:28' (5x4)   5:2 Миккола (Томас, Тарасенко) – 49:37' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021