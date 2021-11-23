Голевые передачи Тарасенко и Костина помогли «Сент-Луису» победить «Вегас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Райан О'Райлли, Тайлер Бозак, Джастин Фолк, Брэндон Саад и Нико Миккола. У гостей отметились Чандлер Стивенсон и Райлли Смит. На счету Владимира Тарасенко две голевые передачи. Также результативной передачей отметился и Клим Костин. Павел Бучневич и Иван Барбашёв очков не набрали. У Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1».



«Вегасу» это поражение прервало серию из двух побед подряд. До этого команда выиграла у «Детройт Ред Уингз» (5:2) и у «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).



«Сент-Луис» свой прошлый матч проиграл. Команда уступила «Даллас Старз» со счётом 1:4.

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