«Питтсбург» одолел «Виннипег», Свечников очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Джейсон Цукер, Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель. У хозяев отметился голом Доминик Тонинато. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.
«Питтсбург» одержал третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Монреаль Канадиенс» (6:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0).
Для «Виннипега» поражение стало третьим подряд. Команда уступила «Эдмонтон Ойлерз» по буллитам 1:2 и «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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