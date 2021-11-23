Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» одолел «Виннипег», Свечников очков не набрал

«Питтсбург» одолел «Виннипег», Свечников очков не набрал
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Джейсон Цукер, Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель. У хозяев отметился голом Доминик Тонинато. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Монреаль Канадиенс» (6:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0).

Для «Виннипега» поражение стало третьим подряд. Команда уступила «Эдмонтон Ойлерз» по буллитам 1:2 и «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Тонинато (Пионк, Диллон) – 10:27' (5x5)   1:1 Цукер (Родригес, Марино) – 34:29' (5x5)   1:2 Хайнен (Руведел, Родригес) – 43:33' (5x5)   1:3 Гюнцель (Картер, Джерри) – 57:45' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021