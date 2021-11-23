«Питтсбург» одолел «Виннипег», Свечников очков не набрал

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



В составе победителей забивали Джейсон Цукер, Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель. У хозяев отметился голом Доминик Тонинато. Россиянин Евгений Свечников очков не набрал.



«Питтсбург» одержал третью победу подряд. До этого команда выигрывала у «Монреаль Канадиенс» (6:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0).



Для «Виннипега» поражение стало третьим подряд. Команда уступила «Эдмонтон Ойлерз» по буллитам 1:2 и «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.