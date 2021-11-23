Тренин: у меня всегда возникают моменты, но раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт
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Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился эмоциями от заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:2).
«Доволен тем, как мы среагировали на два поражения. Мы вышли заряженными и добились победы. Мне кажется, у меня всегда возникают моменты, просто раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт», — приводит слова Тренина официальный сайт «Нэшвилла».
В прошедшей встрече россиянин также отметился результативной передачей.
Всего на счету 24-летнего форварда 18 матчей в сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+1». «Нэшвилл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 18 матчей набрав 21 очко.
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