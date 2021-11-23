Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренин: у меня всегда возникают моменты, но раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт

Тренин: у меня всегда возникают моменты, но раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт
Комментарии

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился эмоциями от заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:2).

«Доволен тем, как мы среагировали на два поражения. Мы вышли заряженными и добились победы. Мне кажется, у меня всегда возникают моменты, просто раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт», — приводит слова Тренина официальный сайт «Нэшвилла».

В прошедшей встрече россиянин также отметился результативной передачей.

Всего на счету 24-летнего форварда 18 матчей в сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+1». «Нэшвилл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 18 матчей набрав 21 очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021