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Шайба Барабанова в овертайме принесла «Сан-Хосе» победу над «Каролиной»

Шайба Барабанова в овертайме принесла «Сан-Хосе» победу над «Каролиной»
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«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

Счёт в матче на 22-й минуте открыл защитник гостей Тони Деанджело, ему ассистировали Теуво Терявяйнен и Сет Джарвис. На 44-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Сан-Хосе» Кевин Лабанк после передачи от Джаспера Уэзерби.

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В овертайме на первой минуте победу хозяевам в большинстве принёс российский нападающий Александр Барабанов. Всего 27-летний форвард провёл на льду 13 минут и 46 секунд, нанеся 2 броска по воротам и совершив один блок-шот.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал результативных баллов, проведя на льду 18.40. Он нанёс три удара по воротам и провёл один силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Деанджело (Терявяйнен, Джарвис) – 21:16' (5x5)   1:1 Лабанк (Уэзерби) – 43:54' (5x5)   2:1 Барабанов (Гертл, Ферраро) – 61:42' (4x3)
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