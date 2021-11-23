М. Мальцев — о натурализации Найта: рухнет система, мы растём на противостоянии с Канадой

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал новости о возможной натурализации канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта.
«После спаренных матчей дали два выходных. Сейчас читаю новости и понимаю, что теперь же у меня у самого есть возможность высказываться. Первое, сто процентов у нас хватает своих достойных игроков. Второе, вообще не могу представить канадского хоккеиста в форме сборной России и в нашей раздевалке. Мне кажется, рухнет вообще вся система в головах, ведь на противостоянии с канадцами мы все растём с детства.
В тех международных матчах с ними, в которых довелось участвовать по юниорам или на суперсерии, тобой движет желание доказать, что наш хоккей лучше. Нас так воспитывали. С натурализацией этот фактор, думаю, просто обесценится. В голове замкнёт.
Пускай последними «натурализованными» остаются мои старые соратники Алтыбармакян, Полодян и Манукян», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.
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