Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Мальцев — о натурализации Найта: рухнет система, мы растём на противостоянии с Канадой

М. Мальцев — о натурализации Найта: рухнет система, мы растём на противостоянии с Канадой
Комментарии

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал новости о возможной натурализации канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта.

«После спаренных матчей дали два выходных. Сейчас читаю новости и понимаю, что теперь же у меня у самого есть возможность высказываться. Первое, сто процентов у нас хватает своих достойных игроков. Второе, вообще не могу представить канадского хоккеиста в форме сборной России и в нашей раздевалке. Мне кажется, рухнет вообще вся система в головах, ведь на противостоянии с канадцами мы все растём с детства.

В тех международных матчах с ними, в которых довелось участвовать по юниорам или на суперсерии, тобой движет желание доказать, что наш хоккей лучше. Нас так воспитывали. С натурализацией этот фактор, думаю, просто обесценится. В голове замкнёт.

Пускай последними «натурализованными» остаются мои старые соратники Алтыбармакян, Полодян и Манукян», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Кожевников: натурализация Найта? Если у России вообще никого нет – мы позорим себя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021