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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 23 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 23 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 ноября.

В Восточной конференции на первом месте расположилась «Каролина Харрикейнз», сегодня ночью в овертайме уступившая «Сан-Хосе Шаркс» (1:2, ОТ). Подопечные Рода Бриндамора набрали 29 очков после 17 матчей. На один матч больше провела «Флорида Пантерз», имеющая аналогичное количество баллов. Третье место занимает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий в своём активе 27 баллов после 19 встреч.

На Западе лидирует «Калгари Флэймз» с 27 баллами после 19 матчей. Следом расположился «Эдмонтон Ойлерз», отстающий от первого места на одно очко при двух матчах в запасе. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», после 18 матчей коллектив Дина Эвасона набрал 23 очка.

Турнирная таблица НХЛ
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