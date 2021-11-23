В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат-2021/2022.
Несколько клубов уже поменяли своих главных тренеров по ходу сезона. В «Локомотиве» Андрея Скабелку сменил Игорь Никитин, Андрей Назаров возглавил «Сочи» вместо Евгения Ставровского, а Сергей Зубов покинул пост наставника рижского «Динамо» (его сменил Валерий Кулибаба).
В Восточной конференции тренеров поменяли «Амур» (Михаил Кравец вместо Владимира Воробьёва) и «Адмирал» (команду покинул Александр Андриевский, и.о. — Олег Горбенко).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: в каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, СКА располагается на пятой строчке Западной конференции, «Спартак» — седьмой, а «Витязь» замыкает таблицу. На Востоке «Автомобилист» находится на восьмом месте, «Барыс» — 10-й.
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