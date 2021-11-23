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«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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В каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?

В каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?
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В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат-2021/2022.

Несколько клубов уже поменяли своих главных тренеров по ходу сезона. В «Локомотиве» Андрея Скабелку сменил Игорь Никитин, Андрей Назаров возглавил «Сочи» вместо Евгения Ставровского, а Сергей Зубов покинул пост наставника рижского «Динамо» (его сменил Валерий Кулибаба).

В Восточной конференции тренеров поменяли «Амур» (Михаил Кравец вместо Владимира Воробьёва) и «Адмирал» (команду покинул Александр Андриевский, и.о. — Олег Горбенко).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: в каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке Западной конференции, «Спартак» — седьмой, а «Витязь» замыкает таблицу. На Востоке «Автомобилист» находится на восьмом месте, «Барыс» — 10-й.

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