В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат-2021/2022.



Несколько клубов уже поменяли своих главных тренеров по ходу сезона. В «Локомотиве» Андрея Скабелку сменил Игорь Никитин, Андрей Назаров возглавил «Сочи» вместо Евгения Ставровского, а Сергей Зубов покинул пост наставника рижского «Динамо» (его сменил Валерий Кулибаба).



В Восточной конференции тренеров поменяли «Амур» (Михаил Кравец вместо Владимира Воробьёва) и «Адмирал» (команду покинул Александр Андриевский, и.о. — Олег Горбенко).



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: в каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке Западной конференции, «Спартак» — седьмой, а «Витязь» замыкает таблицу. На Востоке «Автомобилист» находится на восьмом месте, «Барыс» — 10-й.