«Не знаю, я чувствую облегчение». Терри — об окончании 16-матчевой результативной серии

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри прокомментировал окончание своей результативной серии, которая составляла 16 матчей. 24-летний форвард не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:3).
«Я бы не сказал, что думаю об этом, когда нахожусь на льду. Я даже почти, не знаю, чувствую облегчение. В какой-то момент серия должна была закончиться. Сейчас для меня главное — доказать, что это не было случайностью. Не знаю, правильно ли будет сказать, что надо начать новую серию. Но мне надо продолжать играть и показать, что это не разовый всплеск», — приводит слова Терри официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 24-летний американец провёл 18 матчей, набрав 22 (12+10) очка при общей полезности «+5».
- 23 ноября 2021
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