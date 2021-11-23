«Не знаю, я чувствую облегчение». Терри — об окончании 16-матчевой результативной серии

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри прокомментировал окончание своей результативной серии, которая составляла 16 матчей. 24-летний форвард не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:3).



«Я бы не сказал, что думаю об этом, когда нахожусь на льду. Я даже почти, не знаю, чувствую облегчение. В какой-то момент серия должна была закончиться. Сейчас для меня главное — доказать, что это не было случайностью. Не знаю, правильно ли будет сказать, что надо начать новую серию. Но мне надо продолжать играть и показать, что это не разовый всплеск», — приводит слова Терри официальный сайт НХЛ.



В текущем сезоне 24-летний американец провёл 18 матчей, набрав 22 (12+10) очка при общей полезности «+5».