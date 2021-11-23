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Зубов назначен главным тренером молодёжной сборной России на МЧМ-2022, Браташ — помощник

Зубов назначен главным тренером молодёжной сборной России на МЧМ-2022, Браташ — помощник
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В тренерском штабе молодёжной сборной России произошли кадровые изменения.

Как сообщает официальный сайт ФХР, главным тренером команды назначен Сергей Зубов. Олег Браташ переведён на должность помощника главного тренера.

Тренерский штаб молодёжной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Сергей Зубов – главный тренер;
Олег Браташ – старший тренер;
Александр Титов, Владимир Филатов – тренеры;
Андрей Комиссаров – тренер вратарей;
Олег Знарок – тренер-консультант.

Зубов начинал текущий сезон в качестве главного тренера рижского «Динамо», затем покинув клуб по личным причинам.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

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