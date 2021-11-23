Зубов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжной сборной России

Новый главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал назначение на пост.



«Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — цитирует Зубова официальный сайт ФХР.



Помощником 51-летнего специалиста на предстоящем турнире станет бывший главный тренер молодёжки Олег Браташ.



Ранее Зубов возглавлял санкт-петербургский СКА (2015-2016), ХК «Сочи» (2017-2019) и рижское «Динамо» (2021).



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.