Зубов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжной сборной России
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Новый главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал назначение на пост.
«Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — цитирует Зубова официальный сайт ФХР.
Помощником 51-летнего специалиста на предстоящем турнире станет бывший главный тренер молодёжки Олег Браташ.
Ранее Зубов возглавлял санкт-петербургский СКА (2015-2016), ХК «Сочи» (2017-2019) и рижское «Динамо» (2021).
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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