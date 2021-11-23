Знарок вошёл в тренерский штаб сборной России на МЧМ-2022 в качестве консультанта

Федерация хоккея России объявила тренерский штаб, который будет готовить сборную России к молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Как сообщает официальный сайт ФХР, в качестве тренера-консультанта выступит Олег Знарок. Напомним, 58-летний специалист также выступал консультантом сборной России на прошедшем Кубке Карьяла, где команду возглавлял Сергей Зубов, который стал новым главным тренером молодёжки.
Бывший наставник молодёжной команды Олег Браташ также вошёл в штаб в качестве старшего тренера. Также в штаб войдут Александр Титов и Владимир Филатов, тренером вратарей станет Андрей Комиссаров, а тренерами по физподготовке — Юрий Жданов, Кевин Чапмэн.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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