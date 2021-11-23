Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею, который будет готовиться к молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Как сообщает сайт ФХР, команда соберётся 1 декабря в Новогорске, а с 16 по 25 декабря продолжит тренировки в Канаде, где проведёт две контрольные встречи.
Расширенный состав на сбор:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ);
Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»);
Нападающие: Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Илья Иванцов (все – СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»).
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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