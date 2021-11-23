Защитник «Спартака» Евенко дисквалифицирован на 1 матч из-за повторной драки без зачинщика

Защитник «Спартака» Олег Евенко дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лигой после драки в матче регулярного чемпионата с «Йокеритом» (1:6).
«Автоматическая дисквалификация. В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Таким образом, Олег Евенко пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Ранее 30-летний защитник принял участие в драке с Виктором Балдаевым в матче с ХК «Сочи» (1:3).
В матче с «Йокеритом» Евенко подрался с форвардом Марко Анттилой. Также в драке сошлись защитник «Спартака» Никита Соколов и нападающий гостей Маркус Хянникяйнен.
В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Куньлунем» (25 ноября).
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