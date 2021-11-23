Браташ: мы чуть-чуть перераспределим обязанности в молодёжке. Так будет лучше для всех
Поделиться
Старший тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал кадровые перестановки в штабе.
«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.
В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января 2022 года в Канаде.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:15
-
12:10
-
11:50
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:00
-
09:43
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:37
-
08:28
-
08:13
-
07:57
-
07:27
-
07:15
-
07:02
-
06:52
Партнерский контент