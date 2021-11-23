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Браташ: мы чуть-чуть перераспределим обязанности в молодёжке. Так будет лучше для всех

Браташ: мы чуть-чуть перераспределим обязанности в молодёжке. Так будет лучше для всех
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Старший тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ прокомментировал кадровые перестановки в штабе.

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодёжном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.

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В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января 2022 года в Канаде.

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