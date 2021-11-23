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Новиков — о назначении Зубова: взаимоотношения главный — не главный уйдут на второй план

Новиков — о назначении Зубова: взаимоотношения главный — не главный уйдут на второй план
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Олимпийский год характерен для таких передвижений. Мы рассуждаем как болельщики, видимо, пришли к мнению, что надо на чём-то остановиться, думать о стабильности, чтобы кандидаты в сборную понимали — все на месте. Надеюсь, что у руководителей хоккея есть план развития тренерских кадров. Зубов — уважаемый хоккеист с большим опытом работы. Время идёт, надо конкретно готовиться к молодёжному чемпионату мира, время поджимает.

Всё идёт в копилку, будет влиять на результат. А самое главное — биография хоккеистов. Брагин сделал биографию, это важнее денег. Тренеры должны понимать, что они берутся за дело не только для того, чтобы надеть галстук и ходить главным тренером, они пишут биографию ребятам.

Браташ был сильным вратарём, сейчас — опытный тренер, взрослый человек. Взаимоотношения главный — не главный уйдут на второй план. Доверено общее дело, отвечают за это все. Люди в штабе грамотные, надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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