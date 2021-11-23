Новиков — о назначении Зубова: взаимоотношения главный — не главный уйдут на второй план

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодёжной сборной России.
«Олимпийский год характерен для таких передвижений. Мы рассуждаем как болельщики, видимо, пришли к мнению, что надо на чём-то остановиться, думать о стабильности, чтобы кандидаты в сборную понимали — все на месте. Надеюсь, что у руководителей хоккея есть план развития тренерских кадров. Зубов — уважаемый хоккеист с большим опытом работы. Время идёт, надо конкретно готовиться к молодёжному чемпионату мира, время поджимает.
Всё идёт в копилку, будет влиять на результат. А самое главное — биография хоккеистов. Брагин сделал биографию, это важнее денег. Тренеры должны понимать, что они берутся за дело не только для того, чтобы надеть галстук и ходить главным тренером, они пишут биографию ребятам.
Браташ был сильным вратарём, сейчас — опытный тренер, взрослый человек. Взаимоотношения главный — не главный уйдут на второй план. Доверено общее дело, отвечают за это все. Люди в штабе грамотные, надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 ноября 2021
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:15
-
12:10
-
11:50
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:00
-
09:43
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:37
-
08:28
-
08:13
-
07:57
-
07:27
-
07:15
-
07:02
-
06:52