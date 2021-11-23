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На тренировке солигорского «Шахтёра» произошла драка между хоккеистами после буллита

На тренировке солигорского «Шахтёра» произошла драка между хоккеистами после буллита
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На тренировке клуба белорусской Экстралиги «Шахтёр-Солигорск» произошёл забавный эпизод.

Голкипер команды Игорь Брикун подрался с защитником «горняков» Дмитрием Замалаем на тренировке после того, как ему забросили буллит. Предположительная причина драки — щелчок защитника (скорее всего, хоккеисты договорились о другом броске). Хоккеисты обменялись ударами клюшками, а затем сошлись в кулачном бою.

«Шахтёр» в текущем сезоне чемпионата Беларуси занимает второе место в турнирной таблице, после 27 проведённых матчей имея в своём активе 42 балла.

Брикун в текущем сезоне провёл 15 матчей, отразив в них 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. Замалай принял участие в 16 встречах, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+2».

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