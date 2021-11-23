Сушинский — о назначении Зубова: спрашивать о перестановках в сборной надо у руководителей

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Сергея Зубова главным тренером молодёжной сборной России по хоккею.



«Текучка кадров — это нормально, с этим приходится сталкиваться всем и на каждом предприятии. Вопросы о перестановках надо задавать прямым руководителям, которые назначают людей на эти должности, мы же можем только о чём-то догадываться.



С Сергеем Зубовым мы находимся в хороших отношениях, вместе играли. Могу сказать, что он настоящий профессионал и хороший тренер. У него отличный возраст, поэтому самое время занять такую серьёзную должность. Зубов отлично понимает игру, хоккеистов, сам играл в сборной России и неоднократно побеждал. Плюс, уважение молодых ребят к Зубову как к игроку — это тоже немаловажный факт. Думаю, что это хороший вариант для молодёжной сборной, что у Зубова получится достичь успеха на ближайшем МЧМ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.