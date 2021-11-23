Гимаев-мл.: Зубов — живая легенда. Неправильно, что у нас тренеры меняются каждую неделю

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Сергея Зубова на пост наставника молодёжной сборной России.



«К назначению Зубова отношусь положительно, а тот факт, что у нас тренеры меняются каждую неделю — это неправильно. Мы видели, что Браташ покинул команду по семейным обстоятельствам, на Кубке Карьяла сборной уже Зубов руководил последние два матча. Это решение, думаю, было принято уже тогда.



Как игрока Зубова оценивать и не надо, это легенда. Как тренера я тоже высоко его оцениваю, хороший специалист. И опыт уже есть, человек с таким багажом знаний — это здорово. Когда молодые ребята будут видеть, что на лавке стоит живая легенда — дополнительная мотивация, стимул. Зубову есть чему научить ребят, что подсказать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.