Тренер «Ак Барса» — о матче с рижским «Динамо»: нам нужно сосредоточиться на своей системе

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов прокомментировал предстоящий матч с рижским «Динамо», который состоится сегодня, 23 ноября, и начнётся в 19:30 мск.
«Прилетели в Казань, восстановились, потренировались, провели анализ ошибок. «Ак Барс» хочет демонстрировать более стабильный хоккей и в плане заряженности на игру, и в плане выполнения игрового задания и технического исполнения.
Ещё свеж в памяти последний матч с рижским «Динамо»? Да, команда провела отличный первый период, имела преимущество. Дальше сыграли строго по счёту, где-то отдали инициативу. В общем-то, уверенно довели матч до победы.
«Ак Барсу» нужно быть заряженным и сконцентрированным на протяжении всех трёх периодов, сосредоточиться на своей системе, быть дисциплинированными, демонстрировать командный хоккей.
В последних играх быстрые шайбы давали «Ак Барсу» хороший задел, но затем соперник перехватывал инициативу. В чём причина этого? Полагаю, здесь сыграло свою роль и стремление соперника отыграться, и наше желание сыграть более надёжно в обороне, всё в совокупности», — цитирует Перова пресс-служба клуба.
- 23 ноября 2021
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