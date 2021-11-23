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Московское «Динамо» выступило с заявлением о 16-летнем игроке клуба, находящемся в коме

Московское «Динамо» выступило с заявлением о 16-летнем игроке клуба, находящемся в коме
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Московское «Динамо» прокомментировало ситуацию с хоккеистом системы клуба Валентином Родионовым, который получил серьёзную травму и находится в медикаментозной коме.

«21 ноября, во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва со своей стороны оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы.

Обращаем внимание, что никакие сборы средств в поддержку не ведутся. Клуб полностью берёт на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению.

Руководство, игроки и тренерский штаб желают игроку скорейшего выздоровления.

Московское «Динамо» будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья Валентина Родионова», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

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