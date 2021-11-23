Соколов — о драке в матче с «Йокеритом»: на раскатке договорились глазами с Хянникяйненом

Защитник «Спартака» Никита Соколов рассказал о драке с игроком «Йокерита» Маркусом Хянникяйненом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:6).
«Ещё на раскатке договорились глазами с Хянникяйненом. Меня уже спрашивали, месть ли это за Локтионова. Но я только приехал из ВХЛ, не знаю, что там случилось позавчера.
С Хянникяйненом у меня ещё в прошлом сезоне стычки были. Нет, Анттила не сумасшедший, что пошёл драться с Евенко. У них же габариты одинаковые», – цитирует Соколова «РИА Новости Спорт».
Напомним, также в начале встречи в драке поучаствовали Олег Евенко и Марко Анттила. Все четыре хоккеиста были наказаны 5-минутным штрафом. Сегодня, 23 ноября, КХЛ дисквалифицировала Евенко на одну игру из-за повторной драки без зачинщика.
- 23 ноября 2021
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