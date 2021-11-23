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Вайсфельд: Зубов — авторитетный человек в мире хоккея, для молодых его мнение значимо

Вайсфельд: Зубов — авторитетный человек в мире хоккея, для молодых его мнение значимо
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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал перестановки в тренерском штабе молодёжной сборной России.

«Сергей Зубов — очень авторитетный в хоккейном мире человек, и я думаю, что для молодых ребят его мнение будет очень значимо. Кроме того, чемпионат мира проходит в Канаде, знание языка и вообще то, что и Зубова там великолепно знают, — это дополнительный плюс. Не говоря уже о том, что он имеет опыт работы в КХЛ, так что назначение логично», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Ранее стало известно, что в тренерском штабе молодёжной сборной России произошли кадровые изменения. Главным тренером команды был назначен Сергей Зубов. Олега Браташа перевели на должность помощника главного тренера.

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