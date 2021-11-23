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Форвард «Салавата» Маркус Гранлунд пропустит матч с «Торпедо» из-за болезни

Форвард «Салавата» Маркус Гранлунд пропустит матч с «Торпедо» из-за болезни
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Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд пропустит встречу с «Торпедо», сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Отмечается, что финский форвард приболел.

Напомним, стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо». Матч пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Панин, Тихонов — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Антипин, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Мухамадуллин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;
Бирюков, Башкиров — Пименов — Пустозёров, Алалыкин.

«Торпедо»:

Кочетков (Тихомиров);
Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров;
Марин — Мартынов, Чехович — Гривик — И. Федотов;
Мишарин — Демидов, Веряев — Белевич — Тянулин;
М. Федотов, Ураков — Михеев — Гончарук; Почивалов.

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