Форвард «Салавата» Маркус Гранлунд пропустит матч с «Торпедо» из-за болезни

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд пропустит встречу с «Торпедо», сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Отмечается, что финский форвард приболел.

Напомним, стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо». Матч пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Хафизуллин — Панин, Тихонов — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Антипин, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Мухамадуллин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;

Бирюков, Башкиров — Пименов — Пустозёров, Алалыкин.

«Торпедо»:

Кочетков (Тихомиров);

Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров;

Марин — Мартынов, Чехович — Гривик — И. Федотов;

Мишарин — Демидов, Веряев — Белевич — Тянулин;

М. Федотов, Ураков — Михеев — Гончарук; Почивалов.