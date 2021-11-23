«Нью-Джерси» представил альтернативную форму с дизайном легенды клуба Мартина Бродо
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«Нью-Джерси» представил альтернативную форму с дизайном легендарного голкипера Мартина Бродо.
«Он действительно является архитектором этого джерси. Он дизайнер. Мы были соавторами. У нас, безусловно, были некоторые отзывы и сотрудничество с другими членами нашей команды, включая президента Джейка Рейнольдса. Но оно сделано от начала и до конца Марти. И это действительно невероятно», — приводит слова старшего вице-президента «Дэвилз» по маркетингу Джиллиана Фрешетта официальный сайт команды.
Форма выполнена в чёрном цвете, кроме того, на ней 21 полоска — отсылка к 21 округу в Нью-Джерси.
«Дьяволы» наденут третью форму 13 раз. Команда впервые выйдет на лёд в ней 8 декабря с «Филадельфией Флайерз».
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