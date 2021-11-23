Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» представил альтернативную форму с дизайном легенды клуба Мартина Бродо

«Нью-Джерси» представил альтернативную форму с дизайном легенды клуба Мартина Бродо
Комментарии

«Нью-Джерси» представил альтернативную форму с дизайном легендарного голкипера Мартина Бродо.

«Он действительно является архитектором этого джерси. Он дизайнер. Мы были соавторами. У нас, безусловно, были некоторые отзывы и сотрудничество с другими членами нашей команды, включая президента Джейка Рейнольдса. Но оно сделано от начала и до конца Марти. И это действительно невероятно», — приводит слова старшего вице-президента «Дэвилз» по маркетингу Джиллиана Фрешетта официальный сайт команды.

Форма выполнена в чёрном цвете, кроме того, на ней 21 полоска — отсылка к 21 округу в Нью-Джерси.

«Дьяволы» наденут третью форму 13 раз. Команда впервые выйдет на лёд в ней 8 декабря с «Филадельфией Флайерз».

Новость по теме
«Это невероятно». Бродо — о 142 матчах Василевского в старте за последние два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021