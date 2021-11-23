В состав СКА на матч с «Нефтехимиком» попали Мичков, Марченко и Бардаков. Кетов не сыграет

СКА на официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч с «Нефтехимиком».

Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На матч заявлены нападающие Матвей Мичков, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Захар Бардаков. Встречу пропустят форварды Марат Хуснутдинов и Евгений Кетов, а также защитник Даниил Пыленков.

Кроме того, первый матч в старте в КХЛ проведёт 21-летний голкипер Дмитрий Николаев. Сменщиком ему станет Александр Самонов.

Состав выглядит следующим образом:



Николаев (Самонов);

Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Робинсон — Камалов, Гусев — Воробьёв — Волков;

Грязнов — Фальковский, Зыков — Моисеев — Комаров;

Лисов, Марченко — Морозов — Бардаков; Мичков.