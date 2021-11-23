В состав СКА на матч с «Нефтехимиком» попали Мичков, Марченко и Бардаков. Кетов не сыграет
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СКА на официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч с «Нефтехимиком».
Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На матч заявлены нападающие Матвей Мичков, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Захар Бардаков. Встречу пропустят форварды Марат Хуснутдинов и Евгений Кетов, а также защитник Даниил Пыленков.
Кроме того, первый матч в старте в КХЛ проведёт 21-летний голкипер Дмитрий Николаев. Сменщиком ему станет Александр Самонов.
Состав выглядит следующим образом:
Николаев (Самонов);
Фантенберг — Седов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Камалов, Гусев — Воробьёв — Волков;
Грязнов — Фальковский, Зыков — Моисеев — Комаров;
Лисов, Марченко — Морозов — Бардаков; Мичков.
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