«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» впервые с 2018 года

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Таким образом, «Торпедо» обыграло «Салават» впервые с 2018 года. Тогда, 3 ноября, нижегородцы одержали домашнюю победу со счётом 3:1. За «Торпедо» тогда забрасывали Михаил Варнаков и Денис Паршин, оформивший дубль. Шайба престижа в составе уфимцев на счету Владимира Жаркова.

В воротах нижегородцев ту встречу начинал Станислав Галимов, которого на 27-й минуте заменил Андрей Тихомиров. Ворота «Салавата Юлаева» тогда, как и в матче, прошедшем сегодня, 23 ноября, защищал Юха Метсола.

С 2018 года команды встречались пять раз, и все пять раз сильнее оказывался «Салават».