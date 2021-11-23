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«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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Лямся — о потерях «Салавата»: Ларсен в матче с «Динамо» повредил локоть. Гранлунд приболел

Лямся — о потерях «Салавата»: Ларсен в матче с «Динамо» повредил локоть. Гранлунд приболел
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:1) рассказал, почему нападающий Маркус Гранлунд и защитник Филип Ларсен пропустили встречу.

«Гранлунд приболел. Ларсен в матче с «Динамо» повредил локоть, поэтому не попал в состав.

Почему мало играет Алалыкин? Одна из ключевых причин — должно быть задействовано как можно больше нападающих. У нас большой ростер, поэтому это обычная ротация», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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