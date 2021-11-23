Лямся — о потерях «Салавата»: Ларсен в матче с «Динамо» повредил локоть. Гранлунд приболел

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:1) рассказал, почему нападающий Маркус Гранлунд и защитник Филип Ларсен пропустили встречу.
«Гранлунд приболел. Ларсен в матче с «Динамо» повредил локоть, поэтому не попал в состав.
Почему мало играет Алалыкин? Одна из ключевых причин — должно быть задействовано как можно больше нападающих. У нас большой ростер, поэтому это обычная ротация», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
- 23 ноября 2021
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:35
-
18:23
-
17:50
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:21
-
15:48
-
15:21
-
15:04
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:15
-
12:10