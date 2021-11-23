Лямся ответил на вопрос, есть ли у «Салавата» системная проблема с реализацией

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:1).



«Очень сильно разочарованы матчем, трудно выигрывать, если ты не забиваешь. Оба голкипера были на высоте. У нас было много моментов отличиться, особенно в большинстве, но мы их не использовали. При отсутствии Гранлунда нам пришлось перестраивать сразу две пятёрки большинства. Нам нужно отладить этот момент. Сезон длинный, иногда получаются такие игры. Ребята прикладывали силы, но забить не получалось.

Есть ли у «Салавата» системная проблема с реализацией? Главная причина, почему мы не забили сегодня, — перестроение двух бригад большинства. Самое главное, что моменты есть. Бывают такие матчи. Не думаю, что есть проблемы. Если говорить о статистике, в среднем по сезону мы забиваем по три шайбы, а пропускаем меньше всех в лиге», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».