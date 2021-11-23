Главный тренер «Тампы» рассказал о восстановлении Кучерова. Форвард ещё не катается

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии нападающего Никиты Кучерова, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Наставник отметил, что Кучеров ещё не катается. Поэтому пока остаётся неизвестным, когда россиянин вернётся в строй.

Недавно в команде сообщали, что ожидают Кучерова в период с середины по конец декабря.

Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.