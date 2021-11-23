Главный тренер «Тампы» рассказал о восстановлении Кучерова. Форвард ещё не катается

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии нападающего Никиты Кучерова, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Наставник отметил, что Кучеров ещё не катается. Поэтому пока остаётся неизвестным, когда россиянин вернётся в строй.
Недавно в команде сообщали, что ожидают Кучерова в период с середины по конец декабря.
Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.
- 23 ноября 2021
-
21:22
-
21:00
-
20:54
-
20:24
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:35
-
18:23
-
17:50
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:21
-
15:48
-
15:21
-
15:04
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36