Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в COVID-протокол

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал о том, что защитник команды Здено Хара попал в протокол COVID-19, сообщает североамериканский журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что все остальные игроки «Айлендерс» вне списка.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Айлендерс» проиграли в шестом матче подряд.

Напомним, в текущем сезоне 44-летний Здено Хара принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени.