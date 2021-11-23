Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в COVID-протокол

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал о том, что защитник команды Здено Хара попал в протокол COVID-19, сообщает североамериканский журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что все остальные игроки «Айлендерс» вне списка.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Айлендерс» проиграли в шестом матче подряд.
Напомним, в текущем сезоне 44-летний Здено Хара принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени.
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