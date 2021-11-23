Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в COVID-протокол

Защитник «Айлендерс» Здено Хара попал в COVID-протокол
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал о том, что защитник команды Здено Хара попал в протокол COVID-19, сообщает североамериканский журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что все остальные игроки «Айлендерс» вне списка.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Айлендерс» проиграли в шестом матче подряд.

Напомним, в текущем сезоне 44-летний Здено Хара принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени.

Новость по теме
«Айлендерс» уступили «Торонто», потерпев шестое поражение кряду, Сорокин пропустил 3 гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021