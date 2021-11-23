Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» продлил серию побед до пяти матчей, обыграв рижское «Динамо»

«Ак Барс» продлил серию побед до пяти матчей, обыграв рижское «Динамо»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Мейя (Червены, Зиле) – 15:48' (4x3)   1:1 Уил (Петров, Тарасов) – 30:41' (5x5)   1:2 Дарзиньш – 46:42' (5x5)   2:2 Тарасов (Уил) – 51:53' (5x5)   3:2 Зарипов – 53:08' (5x5)   4:2 Воронков (Лукоянов) – 54:17' (5x5)

На 16-й минуте Гинтс Мейя вывел рижан вперёд. На 31-й минуте Джордан Уил сравнял счёт. На 47-й минуте Лаурис Дарзиньш во второй раз в матче вывел динамовцев вперёд, но на 52-й минуте Даниил Тарасов с передачи Джордана Уила вновь сравнял счёт. На 54-й минуте Данис Зарипов вывел казанцев вперёд. Через минуту девять секунд Дмитрий Воронков увеличил преимущество команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет СКА. Обе встречи пройдут 25 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021