«Ак Барс» продлил серию побед до пяти матчей, обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 16-й минуте Гинтс Мейя вывел рижан вперёд. На 31-й минуте Джордан Уил сравнял счёт. На 47-й минуте Лаурис Дарзиньш во второй раз в матче вывел динамовцев вперёд, но на 52-й минуте Даниил Тарасов с передачи Джордана Уила вновь сравнял счёт. На 54-й минуте Данис Зарипов вывел казанцев вперёд. Через минуту девять секунд Дмитрий Воронков увеличил преимущество команды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет СКА. Обе встречи пройдут 25 ноября.
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