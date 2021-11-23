16-летний Мичков набрал два очка в матче с «Нефтехимиком». У него уже 5 баллов в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Две результативные передачи отдал 16-летний Матвей Мичков. На 23-й минуте затяжная позиционная атака дала результат. Мичков отдал передачу за ворота, Никита Гусев скинул шайбу на левый круг вбрасывания, а Григорий Грязнов броском с ходу «прошил» вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 45-й минуте Мичков из-за ворот отдал в центр зоны, Михаил Воробьёв перевёл левее на Гусева, который резко бросил в открытый ближний угол створа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Мичков в 12 матчах КХЛ набрал 5 (2+3) очков.