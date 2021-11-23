Грязнов: раньше смотрел хоккей по ТВ, теперь могу делить с игроками СКА одну раздевалку

Защитник СКА Григорий Грязнов подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (8:2).

«Очень приятно находиться здесь и играть. Особенно потому, что я вырос с Димой Николаевым, вместе играл, вместе прошёл всю систему. Когда мы были чуть поменьше, смотрели на игроков, с которыми сейчас выходим на лёд. Это тоже очень приятно, когда ты смотрел хоккей по телевизору, а теперь можешь с ними разделить одну раздевалку», — передаёт слова Грязнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.