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Клок: два матча «Нефтехимик» не пропускал, сейчас — пустил 8. Можно проиграть, но не так

Клок: два матча «Нефтехимик» не пропускал, сейчас — пустил 8. Можно проиграть, но не так
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Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок подвёл итоги встречи со СКА (2:8).

«Тяжело что-то сказать — 2:8… Хотел бы извиниться перед болельщиками. Можно проиграть матч, но не так. Соперник забил пару голов в большинстве, мы перед матчем говорили о том, что у СКА хорошее большинство. Мы схватили пару глупых удалений, пропустили. Когда счёт 1:4, ты хочешь сделать всё, чтобы переломить игру, но мы только делали всё больше ошибок, которыми соперник воспользовался. Тяжёлый матч. В двух предыдущих матчах мы ни разу не пропустили, а сегодня — восемь шайб. Надо проанализировать игру и выбросить её из головы, фокусироваться на следующем матче.

Сегодня был наш пятый матч через день? Мы знали расписание, ничего страшного. Не могу говорить за всех ребят, но что касается лично меня, то я много тренируюсь летом и готов играть больше, чем шесть матчей подряд. Думаю, все команды в паузе хорошо работали и готовы на 100% к каждой игре на весь остаток сезона», — передаёт слова Клока корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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