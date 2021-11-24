Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 24 ноября.
«Йокерит» сохраняет лидерство в Западной конференции. На два очка отстаёт московское «Динамо». 42 балла имеет и другой московский коллектив — ЦСКА, расположившийся на третьей строчке. На расстояние одного очка к столичным армейцам приблизился СКА, разгромивший «Нефтехимик». «Торпедо», переиграв «Салават Юлаев», вошло в зону плей-офф.
В Восточной конференции по-прежнему лидирует магнитогорский «Металлург», набравший 51 балл в 31 встрече. На второй строчке расположился «Трактор», отстающий от лидера на одно очко после 33 матчей. На третье место вырвался «Ак Барс», обыгравший рижское «Динамо» и обошедший «Салават Юлаев» на два балла. Уфимцы после поражения в матче с «Торпедо» опустились на четвёртую строчку — у них 42 очка в 32 встречах.
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