«Кто сказал, что я старый?» 40-летний Зарипов эмоционально отпраздновал свой гол «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На 54-й минуте при счёте 2:2 Данис Зарипов вывел «Ак Барс» вперёд, быстрее всех сориентировавшись на пятачке рижан и послав шайбу мимо голкипера.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
40-летний нападающий эмоционально отпраздновал забитый гол, позднее оказавшийся победным.
«Кто сказал, что я старый?» — заявил Зарипов во время «кулачков» с командой.
Посмотреть видео можно на официальной странице «Ак Барса» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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