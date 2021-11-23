«Конкуренция очень серьёзная». Мухамадуллин — о попадании в состав молодёжной России
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:1).
«Тяжёлая игра, хороший соперник. У них атакующий стиль. Мы не реализовали свои моменты, потом пропустили. Что не получается в большинстве? В первом периоде старались найти позицию получше. В третьем стали бросать. Контролировали шайбу, была угроза, просто не смогли забить. Я считаю, с любой командой нужно играть быстрее и думать, чем соперник.
Попал в расширенный состав молодёжной сборной России? Вызвали около 30 полевых игроков, шесть пар защитников. Конкуренция очень серьёзная, буду стараться попасть в окончательный список», — приводит слова Мухамадуллина «Горобзор.ру».
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