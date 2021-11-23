Зарипов: моя роль в «Ак Барсе» всегда одна — быть лидером

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:2), рассказал о своих эмоциях и заброшенной шайбе.



«Игра получилась непростая, два периода шла туда-сюда, если бы пропустили ещё одну шайбу — неизвестно, что бы было дальше. К счастью, в нашей команде есть прекрасный хоккеист, который, может быть, не особо заметен, но время от времени демонстрирует свою работу, трудолюбие — Даниил Тарасов. Его гол перевернул ход встречи. Потом мне удалось добить шайбу, а Димка Воронков поставил точку. Тогда было всё понятно, оставалось правильно довести матч до победного конца.



Какой вижу свою роль в команде? Она всегда была одна — быть лидером. Мне задавали такой же вопрос перед сезоном. Я прихожу на работу с огромным удовольствием, стремлением помогать ребятам, команде, приносить пользу. Не факт, что могу крутить всех на льду и забивать по несколько шайб, как раньше, но своим присутствием стараюсь быть полезным всем.



Сегодня в концовке матча отобрал шайбу у защитника «Динамо»? Человек адаптируется к любой ситуации. Может, не могу продемонстрировать хорошую скорость, приходится действовать хитростью. Рекорд, оформленный в прошлом матче, придал дополнительную уверенность? Конечно. Любые юбилеи, любой гол придаёт уверенность. Когда есть стабильность от матча к матчу — те становятся лучшими. Любой положительный момент даёт уверенность, а такой юбилей для меня сравним с победой в чемпионате.



Бежал помогать ребятам — Артём Галимов и Димка Воронков уходили в атаку два в два. Шайба удачно отскочила прямо ко мне, успел махнуть по ней. Непрофессиональный гол, скажем так.



Провожу пятый матч подряд? Не в упрёк главному тренеру — я только рад. Готов и к шестому матчу. Сейчас у меня положительные эмоции, с каждым матчем разгорается искорка. Эмоции одни — чувство удовлетворения от своей работы», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».