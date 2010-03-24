Сумманен утверждён на посту главного тренера "Авангарда"
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На состоявшемся вчера заседании наблюдательного совета «Авангарда», которое проходило под руководством губернатора области Леонида Полежаева. Ключевым решением совета стало утверждение кандидатуры главного тренера на сезон-2010/11. Им стал финский специалист Раймо Сумманен, возглавивший команду за день до старта плей-офф-2010. Помогать финскому специалисту будетВасилий Тихонов, вторым ассистентом станет бывший главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин, а его помощники по прошлому сезону Юрий Панов и Сергей Храмцов, скорее всего, покинут команду, сообщает «Спорт-экспресс».
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