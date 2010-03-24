Сумманен утверждён на посту главного тренера "Авангарда"

На состоявшемся вчера заседании наблюдательного совета «Авангарда», которое проходило под руководством губернатора области Леонида Полежаева. Ключевым решением совета стало утверждение кандидатуры главного тренера на сезон-2010/11. Им стал финский специалист Раймо Сумманен, возглавивший команду за день до старта плей-офф-2010. Помогать финскому специалисту будетВасилий Тихонов, вторым ассистентом станет бывший главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин, а его помощники по прошлому сезону Юрий Панов и Сергей Храмцов, скорее всего, покинут команду, сообщает «Спорт-экспресс».