Две голевые передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забивали Зак Богосян, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Алекс Барре-Буле. На счету российского защитника Михаила Сергачёва две результативные передачи. У Андрея Василевского 34 сейва. У Ивана Проворова коэффициент полезности «-3».
«Тампа» одержала вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» в серии послематчевых буллитов(5:4).
Для «Филадельфии» поражение стало третьим подряд. В прошлом матче команда уступила «Бостон Брюинз» со счётом 2:5, а до того они проиграли всё той же «Тампе» (3:4 в серии послематчевых буллитов).
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