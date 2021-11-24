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Две голевые передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Две голевые передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Зак Богосян, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Алекс Барре-Буле. На счету российского защитника Михаила Сергачёва две результативные передачи. У Андрея Василевского 34 сейва. У Ивана Проворова коэффициент полезности «-3».

«Тампа» одержала вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» в серии послематчевых буллитов(5:4).

Для «Филадельфии» поражение стало третьим подряд. В прошлом матче команда уступила «Бостон Брюинз» со счётом 2:5, а до того они проиграли всё той же «Тампе» (3:4 в серии послематчевых буллитов).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Богосян (Сергачёв, Марун) – 02:28' (5x5)   2:0 Стэмкос (Богосян, Макдона) – 26:43' (5x5)   3:0 Перри (Стэмкос, Сергачёв) – 36:17' (6x5)   4:0 Барре-Буле (Стэмкос) – 47:26' (5x5)
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