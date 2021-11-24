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Денис Гурьянов забросил эффектную шайбу в матче с «Эдмонтоном»

Денис Гурьянов забросил эффектную шайбу в матче с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Россиянин забил эффектный гол.

На его счету 3 заброшенные шайбы и 3 результативных передачи в 16 играх при коэффициенте полезности «+1».

Всего за карьеру в НХЛ Гурьянов провёл 157 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 33 результативные передачи.

«Даллас» проиграл однажды за последние четыре встречи. «Эдмонтон» может похвастаться такой же статистикой.

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