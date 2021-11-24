Бывший тренер «Авангарда» Сумманен возглавил австрийский клуб
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Бывший тренер омского «Авангарда» Реймо Сумманен возглавил австрийский клуб «Блэк Уингз» из Ленца, сообщает официальный сайт команды.
Во вторник специалист провёл первую тренировку с командой.
Сумманен с перерывами проработал в омском «Авангарде» пять неполных сезонов (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015), выведя «Авангард» в финал Кубка Гагарина — 2012, где его команда в семи матчах уступила ОХК «Динамо». В прошедшем сезон он вместе с «Олимпией», которая стала первым местом его работы на должности главного тренера после того, как в марте 2015 года «Авангард» отказался продлевать с финном контракт, завоевал чемпионство в Словении.
В качестве игрока Сумманен выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1984 году.
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