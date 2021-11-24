Житник: Айкел – не такой игрок, что может вести команду. «Баффало» правильно его обменял

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с экс-капитаном «Баффало» Джеком Айкелом, которого обменяли в «Вегас Голден Найтс».



«Конец истории с Джеком Айкелом – груз с плеч для «Баффало»? Да. Парень молодой, видел его пару раз живьём, но он не того масштаба, чтобы вести команду за собой. Да, он хороший игрок, думающий, игровик, но он не вождь, так сказать. Вся эта ситуация с позвоночником никому не давала двигаться в правильном направлении. «Баффало» правильно сделал, что его обменял. Время покажет, кто прав, кто виноват. Клубу надо сфокусироваться на другом направлении, других моментах. Всё это уже в прошлом», – сказал Житник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.