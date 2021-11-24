Карандин: если «Адмирал» намерен и дальше идти по дороге абсурда, пусть назначает Карпина

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о ситуации со сменой тренера в «Адмирале».



«Уже говорил о том, что и КХЛ, и ФХР имеет смысл как-то контролировать тренерские назначения, поддерживать российских специалистов. История «Адмирала» в этом убеждает.

На мой взгляд, правильно, что молодой президент КХЛ Алексей Морозов вроде бы намерен вмешаться в ситуацию. Вся эта история с уходом-приходом «Адмирала», постоянными задолженностями, тренерскими перестановками бьёт по КХЛ. Считаю, было бы верно, если бы такой профессионал, как Морозов, разъяснил бы это руководству «Адмирала» и предложил бы им адекватного тренера.



Кого бы предложил я? Я уже вспоминал, как семь лет назад в дебютном сезоне «Адмирал» с Сергеем Светловым пробился в плей-офф, где на равных сыграл с будущим чемпионом «Маниткой». Но это было бы логическое назначение, а в нынешнем «Адмирале», мне кажется, больше ценят абсурдные.



После истории Тамбиева уже не удивлюсь ни одному назначению. Меня вот в середине ноября шокировал главный тренер сборной по футболу Валерий Карпин, который в самый ответственный момент вдруг собрался команду покинуть. Знаете, многие поколения отечественных тренеров мечтали возглавить сборные России и СССР, для нашей страны это всегда было огромной честью. А тут нашелся человек, который этой честью не дорожит, а капитанскую повязку национальной сборной России называет «тряпкой».



Поэтому если «Адмирал» намерен и дальше идти по дороге абсурда, то пусть назначает Карпина. Совместителем», – цитирует Карандина Russia-Hockey.