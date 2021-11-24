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Ю. Михайлис – об уходе Дица: не знаю, ничего не слышал

Ю. Михайлис – об уходе Дица: не знаю, ничего не слышал
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал возможный уход экс-капитана команды Даррена Дица.

«Я не знаю, ничего не слышал. Вторая победа без него? Я скажу, что играет вся команда. И с Дарреном мы выигрывали, и без Даррена проигрывали. Всё зависит от настроя команды, как они готовы выкладываться», – цитирует Дица sports.kz.

Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». Ранее он был лишён капитанской нашивки.

Напомним, Диц пропустил последние два матча команды с «Северсталью» и минским «Динамо».

Одним из главных претендентов на игрока называется «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии.

Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

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