Ю. Михайлис – об уходе Дица: не знаю, ничего не слышал

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал возможный уход экс-капитана команды Даррена Дица.



«Я не знаю, ничего не слышал. Вторая победа без него? Я скажу, что играет вся команда. И с Дарреном мы выигрывали, и без Даррена проигрывали. Всё зависит от настроя команды, как они готовы выкладываться», – цитирует Дица sports.kz.



Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». Ранее он был лишён капитанской нашивки.



Напомним, Диц пропустил последние два матча команды с «Северсталью» и минским «Динамо».

Одним из главных претендентов на игрока называется «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии.



Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.