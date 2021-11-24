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Стэмкос: второй период с «Филадельфией» был одним из лучших отрезков в том сезоне

Стэмкос: второй период с «Филадельфией» был одним из лучших отрезков в том сезоне
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0).

«Сегодня мы показали действительно хорошую игру. На мой взгляд, второй период был одним из лучших отрезков в нашем исполнении по ходу этого сезона. С помощью него мы смогли задать тон всему матчу. Плюс Васи запирал дверь на замок, когда нам это было необходимо. Здорово, что сегодня мы не пропустили», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что для Василевского этот матч стал первым в сезоне, когда он оформил шат-аут.

Таким образом «Тампа» одержала вторую победу подряд и сейчас занимает шестое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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