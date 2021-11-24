Купер – о травме Пойнта: иожно ли заменить игрока, который входит в топ-10 лучших в лиге?

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму форварда Брейдена Пойнта.
«Можно ли заменить игрока, который входит в топ-10 лучших в лиге? Нет, такие хоккеисты не появляются из ниоткуда. Восполнить их потерю можно только коллективными усилиями, веря в нашу тактику и правильно настраиваясь на матчи.
Игроки вроде Пойнта проводят по 18-20 минут за игру. То же самое относится к Кучерову. Но матч продолжается 60 минут, так что и для остальных остается немало времени. Нужно понимать, что кто-то получит шанс сыграть в большинстве, может проявить себя там, а кто-то заменит уже его.
Мы работаем, чтобы всё получилось. У нас хороший состав. Мы продолжаем верить в себя. У нас всё в порядке. Мы знаем, что однажды эти ребята восстановятся, и нам это помогает», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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