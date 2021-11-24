Боунесс: Гурьянов забил отличный гол, будто на крыльях пролетел

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал гол форварда Дениса Гурьянова в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).
«Что я скажу о Дэнни? Да, он забил отличный гол, будто на крыльях пролетел. Он очень здорово катил в том моменте. Использовал свои скорость и напор. И вообще мне понравилась игра его звена.
Я понимаю, что вы будете сразу сравнивать голы Макдэвида и Гурьянова. Но обычно против Коннора выходят сдерживающие звенья. Так что в этом есть небольшая разница», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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На счету Гурьянова три заброшенные шайбы и три результативные передачи в 16 играх при коэффициенте полезности «+1». Всего за карьеру в НХЛ Гурьянов провёл 157 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 33 результативные передачи.
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